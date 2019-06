Putin atteso in Italia: il 4 luglio incontrerà il Papa

Papa Francesco riceverà in udienza in Vaticano il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il prossimo 4 luglio. Lo conferma il portavoce vaticano Alessandro Gisotti.

Terzo incontro tra Bergoglio e Putin

Sarà il terzo incontro tra Papa Francesco e Vladimir Putin. Il primo fu il 25 novembre 2013 e il secondo il 10 giugno 2015. È dei giorni scorsi la notizia che Francesco ha deciso di invitare a Roma l’arcivescovo maggiore, i membri del Sinodo permanente e i metropoliti della Chiesa greco-cattolica ucraina. L’incontro si terrà nei giorni 5-6 luglio, in Vaticano, e vedrà la partecipazione anche dei superiori dei Dicasteri della Curia romana competenti per il Paese, quindi la Congregazione per le Chiese orientali e il Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani.

La visita di Putin in Italia annunciata da tempo

La notizia della visita di Putin in Italia era stata anticipata nel giugno scorso dell’ambasciatore d’Italia in Russia Pasquale Terracciano, intervenuto a Mosca in occasione dell’Assemblea Generale della Camera di Commercio Italo-Russa.

«I preparativi per la visita di Putin e i contatti a Roma sono in corso, durante questo viaggio è previsto un incontro con il Papa. Sono in corso degli accordi, faremo una dichiarazione sui dettagli a tempo debito», ha detto alla Tass il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Il Cremlino ha anche detto che non sta valutando la possibilità di invitare Papa Francesco a visitare la Russia. Alla domanda se il Cremlino avesse pianificato di invitare Papa Francesco in Russia, Peskov ha specificato: «La visita di Putin in Vaticano è al momento in fase di esame, non affrettiamo le cose».