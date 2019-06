Prendi i soldi e scappa: così i migranti tornano in Africa e incassano l’assegno dell’Inps

Il raggiro all’Inps funziona così: una volta maturato il diritto ad ottenere l’assegno sociale, a 66 anni e sette mesi di età, gli immigrati tornano a casa (quasi tutti in Africa ma anche in Albania, Macedonia, Polonia…) e continuano a percepire il sussidio di 450 euro, anche se la legge prevede che quel sostegno andrebbe sospeso per chi trascorre più di trenta giorni all’anno all’estero. L’inchiesta del quotidiano La Verità ha svelato una nuova categoria di “furbetti”, tra gli immigrati italiani in età da pensione: si parla di 500 casi per un valore totale di circa 10 milioni di euro, un copione degno di un film “Prendi i soldi e scappa”.

Secondo la legge, uno straniero può accedere all’assistenza se ha 66 anni e sette mesi di età, se è residente in Italia o se ha il permesso di soggiorno da almeno dieci anni ma non se resta più di 30 giorni all’estero. Le cifre, secondo La Verità, sono rilevanti, le indagini parlano chiaro: a febbraio del 2018 182 stranieri residenti ad Ancona erano tornati nel loro Paese di origine senza comunicarlo all’Inps e così hanno continuato a percepire 450euro al mese, tredicesima inclusa, per quattro anni. Altrettanto sarebbe accaduto a Sabaudia, con decine di stranieri, a Genova, Firenze, Pescara: tutti rientrati a casa ma senza comunicarlo all’Inps e dunque pronti a riscuotere, in banca, quanto a loro nopn più dovuto, a spese degli italiani, ovviamente.