Pistoia, tunisino rompe i vetri di quattro auto in sosta: beccato in flagranza

Ruba sulle auto in sosta ma viene arrestato in flagranza di reato. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pistoia sono intervenuti, in piazza della Resistenza, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino circa un furto in corso su un’auto. La celerità nell’esecuzione dell’intervento e la prontezza dei militari hanno consentito di individuare il ladro che stava rovistando nell’abitacolo di una vettura. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di dileguarsi a piedi ma è stato bloccato: è stato identificato in un cittadino tunisino 25enne, con precedenti di polizia contro il patrimonio e dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e continuato. È stato accertato, infatti, che il 25enne aveva infranto i vetri di quattro autovetture in sosta ed aveva sottratto un paio di occhiali da sole, del valore di circa 200 euro, recuperati e restituiti al legittimo proprietario.