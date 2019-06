Per De Magistris si trasforma in un flop il corteo a mare in favore della Sea Watch

“L’arresto della comandante Rackete di fronte al dilagare della corruzione e delle mafie nel nostro Paese è uno schifo. Mi schiero non solo da sindaco, da cittadino, da abitante del pianeta, ma anche da magistrato. Il nostro Paese dovrebbe chiedere scusa”. Con queste parole il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha motivato l’organizzazione di un corte marittimo di solidarietà in favore della Sea Watch, svoltosi questa mattina nelle acque antistanti il Golfo di Napoli. Una manifestazione di solidarietà nei confronti dei migranti e di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 al centro delle polemiche di questi giorni che però si è trasformato in un vero e proprio flop rispetto alle cifre annunciate in mattinata dal sindaco e dal suo ufficio stampa. 4

Secondo la testata napoletana Stylo24, notoriamente ben informata, in acqua, a manifestare solidarietà alla Sea Watch non c’erano le 125 imbarcazioni di cui parla l’ufficio stampa di Palazzo San Giacomo ma solo 22 imbarcazioni. “Il sindaco, anche questa mattina, in procinto di salire a bordo della barca Pilgrim, ha parlato a nome della città intera, che, ha detto, si schiera dalla parte dei porti aperti. Ci saremmo quindi aspettati in mare, o magari assiepati a Via Caracciolo, migliaia di partenopei….”, scrive la testata diretta da Simone Di Meo, secondo cui, tra amici, parenti e giornalisti, ad assistere al mini-corteo marittimo non c’erano più di un centinaio di persone…