Peggio della Raggi c’è solo il sindaco grillino di Guidonia: come ha ridotto la città (video)

La gestione dei sindaci grillini è come Attila. Basta recarsi a Guidonia, Colleverde, Villanova in provincia di Roma per rendersi conto della desolazione che regna sovrana. La chiusura delle Delegazioni è stata uno schiaffo alla popolazione soprattutto quella anziana, che dagli uffici comunali riceve servizi essenziali. L’ufficio di Montecelio è soppresso. Quello di Colleverde col punto interrogativo. Il distaccamento di Villanova è indicato come operativo, anche se in realtà il contratto d’affitto è scaduto da otto mesi e gli impiegati lavorano da abusivi. E’ la situazione delle delgazioni comunali destinate a sparire per sempre da quei quartieri. Il video di Tiburno tv rende l’idea dell’incapacità e dell’indifferenza degli amministratori cinquestelle. La popolazione è inferocita. In tutto questo, le spese folli per un “comunicatore” e un “portavoce”. Un po’ come ballere sul Titanic che affonda. Amministrare è un verbo ancora oscuro per i grillini.

Il sindaco spende e spande per due figure inutili

Eppure il sindaco grillino di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, in questo sfacelo, non bada a spese e si permette pure di fare il megalomane nominando un portavoce di fiducia. Si tratta di Vincenzo Perrone, 35 anni di Taranto, giornalista pubblicista ex collaboratore dei settimanali “Tiburno” e “Dentro Magazine”, addetto stampa nello staff del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Novelli. Perrone percepirà un’indennità di 12 mila euro per un anno. Soldi che si aggiungono già a spese folli, ai 54 mila per il ruolo di Comunicatore del sindaco ricoperto da febbraio 2018 dal 60enne Giuseppe Sorvillo, funzionario di categoria D3, dipendente di Roma Capitale distaccato presso la Segreteria di Barbet.

«E ora gli anziani come faranno»

I cittadini sono sconcertati, imbufaliti. «Agghiacciante…Di Maio taglia i fondi ai parlamentari e un sindaco 5 stelle “scappato di casa” spende 66.000 euro l’ anno per 2 figure inutili!! Addirittura il comunicatore!!», lamentano. Dice una cittadina: «Non bastava per lui già un autista,un capo segreteria e una serie di incapaci che gli sono al fianco ogni giorno che stanno devastando Guidonia»? Ricordiamo che Villanova ha oltre 20.000 abitanti, gran parte anziani. Come faranno?