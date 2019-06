Pavia, tredicenne nuda in foto e filmati nella chat whatsapp della classe

Una ragazzina di 13 anni, nuda e in atteggiamenti intimi con altri compagni. Le foto e i filmati sono finiti sulla chat whatsapp della sua classe. La vicenda, riportata dal quotidiano La Provincia pavese, è avvenuta in una scuola media della provincia di Pavia. Il caso, che vede coinvolti tutti minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni, è stato segnalato alle autorità dalle insegnanti. Ad avvertire è stata la psicologa dell’istituto scolastico. Ora sono in corso le verifiche della questura, che dovrà chiarire le circostanze in cui è stato prodotto e diffuso il materiale pedopornografico. Dovrà essere accertato se le immagini e i filmati siano stati diffusi anche su altri social network e chi li abbia prodotti e diffusi. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la ragazzina fosse consapevole di essere ripresa, e anzi, in alcuni casi avrebbe manovrato lei il cellulare. Da verificare se lo abbia fatto per esibizionismo, o le sia stato offerto denaro in cambio di quegli scatti. Sono stati convocati i genitori dei ragazzi coinvolti, per informarli su quanto era accaduto.