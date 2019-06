Paura a Milano, donna tenta di suicidarsi buttandosi sotto la metro

Una donna è finita sotto la metropolitana di Milano, alla fermata Famagosta della linea verde (M2). Secondo quanto riferito dall’Atm, si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio. L’episodio ha creato gravi disagi. La linea è stata sospesa tra le fermate di Cadorna e Abbiategrasso/Assago, mentre prosegue con rallentamenti tra Cadorna e Cologno Nord/Gessate.

I soccorsi e le condizioni della donna

Immediati sono scattati i soccorsi e i servizi di trasporto sostitutivo. La persona coinvolta nell’incidente, che si è verificato intorno 8.40, secondo le prime notizie, sarebbe quasi illesa. L’Atm ha fatto poi sapere di essere «in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le Autorità preposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio».

Ripercussioni su traffico e passeggeri

La polizia locale è intervenuta in superficie a supporto del traffico, mentre per i passeggeri è stato attivato un servizio di navette. Sabato un altro tentativo di suicidio in metro, da parte di un ragazzo di 27 anni, si era verificato alla fermata della stazione centrale. Anche in quel caso senza conseguenze tragiche: l’autista era riuscito a fermarsi in tempo.