Paperino compie 85 anni. Gadget ed edizioni speciali per il papero più amato di Disney

Paperino invecchia ma non si vede. Il popolarissimo personaggio di Donald Duck, l’eroe quotidiano amatissimo dai piccoli lettori, compie 85 anni ed è festa. L’eterno fidanzato di Paperina, pasticcione, pigro e sfortunato, sempre in bolletta, sempre debitore di Zio Paperone che lo tiranneggia, esordiva il 9 giugno del 1934 nel cortometraggio cinematografico animato “The Wise Little Hen“(La Gallinella Saggia), appartenente alle Silly Symphonies.

Nello stesso anno il papero disneyano, già con il vestito alla marinara ma con collo e becco più lunghi e “papereschi” degli attualicomparve anche nei fumetti della serie Sinfonie allegre. Il compleanno di Paperino cade il 9 giugno e il settimanale Topolino, dove è uno dei personaggi più seguiti e richiesti dai lettori, gli dedicherà un numero monografico in edicola da mercoledì 5 giugno con il festeggiato protagonista di ben cinque storie a fumetti. Nel settimanale, numero 3315, si conclude la serie Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale (testi di Bruno Enna, disegni di Alessandro Perina) dedicata a Leonardo da Vinci, ovvero Paperdinci‘, che ha preso il via a inizio maggio.