«Ora o mai più»: Salvini posta lo spot per la flat tax al 15% (video)

“Diminuire le tasse a famiglie, imprese e lavoratori è l’unico modo per far ripartire questo paese! A Bruxelles si mettano l’anima in pace: nel 2020 tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni”. Così su Facebook Matteo Salvini, che posta un video-spot di 23 secondi con immagini dei suoi comizi. Durante il video in sovraimpressione si susseguono le scritte ‘Shock fiscale’, ‘flat tax al 15%‘, ‘L’Italia riparte’, per finire con un ‘ora o mai più’, con tanto di sottolineatura.