Nuovo tremore in pubblico per Angela Merkel. Lo staff: è solo il caldo (video)

Forse il caldo eccessivo. Forse altro. Questa mattina si è ripetuto una seconda volta a distanza di otto giorni l’episodio di tremore in pubblico per la cancelliera tedesca Angela Merkel: si trovava nella sede del presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, per la cerimonia della nomina di Christine Lambrech al castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo nell’imbarazzo generale.

Il personale ha offerto subito un bicchier d’acqua alla cancelleria che però ha rifiutato. Mezz’ora dopo la Merkel è comparsa al Bundestag, apparentemente in forma, a scongiurare allarmismi. Nessun conseguenza per l’agenda politica della cancelliera, assicura lo staff, l’incidente non ha imposto modifiche agli appuntamenti: il portavoce Steffen Seibert ha confermato che Frau Merkel partirà come previsto per il vertice G-20 in Giappone. Un episodio analogo era accaduto 8 giorni fa durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky e aveva suscitato molto clamore e dubbi sulla salute della cancelliera tedesca. All’origine di tutto, assicura l’entourage, ci sono le temperature elevatissime di questi giorni. Anche la settimana scorsa la Merkel aveva indicato come causa la disidratazione e aveva raccontato di essersi sentita molto meglio dopo aver bevuto tre bicchieri d’acqua.