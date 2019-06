Nuoro, artigiano 50enne si suicida in ospedale: era ricattato per foto hard sui social

Ancora un suicidio per foto hard finite sui social. La disperazione e il tentativo di estorsione, poi la vergogna e il suicidio. È la drammatica storia di un artigiano di 50 anni di Nuoro che per la vergogna è arrivato a togliersi la vita. L’artigiano, come riporta La Nuova Sardegna, si è tolto la vita nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato dopo un primo tentativo di suicidio in casa. Prima di togliersi la vita l’uomo ha raccontato la sua drammatica storia su Facebook. Gli inquirenti confermano il suicidio in ospedale ma sulle cause mantengono uno stretto riserbo e sarà un’inchiesta della Procura di Nuoro a fare luce.

«Morire perché diventa intollerabile sopportare la pressione del ricatto via social, di chi per fare cassa approfitta del momento di debolezza che tutti possono avere», scrive Simonetta Selloni sul quotidiano La Nuova Sardegna. «La trappola delle foto hard, che diventa tentativo di estorsione sul web: questa terribile ragnatela sembra aver avviluppato la vita di un artigiano nuorese di 50 anni, che ieri mattina è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco».