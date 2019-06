«Nicola stai sereno», il post dei renziani diventa il nuovo motivo di guerra nel Pd

«Nicola stai sereno». Dove Nicola, presumibilmente, sta per il segretario del Pd Nicola Zingaretti. La foto, con il commento ironico, postata su Facebook in cui appare un piccolo gruppo di cui fanno parte alcuni parlamentari del Pd di area renziana è diventato un caso. Certo la frase non è di buon auspicio. L’immagine, pubblicata da Dario Ballini D’Amato, giovane militante intervenuto in passato anche alla Leopolda, ritrae tra gli altri i deputati Alessia Morani e Carmelo Miceli e il senatore Davide Faraone. A commento dello scatto, appunto, la frase ‘Nicola stai sereno’ che richiama il celebre ed inquietante ‘Enrico stai sereno’ di Matteo Renzi ai tempi del governo Letta. Scherzetto molto acuminato. E infatti penetra nelle carni di un Pd che sta tornando ad essere una polveriera.

Il post diventa un caso nel Pd

La foto e la frase hanno un effetto deflagrante nel Pd. L’immagine è subito circolata tra militanti e esponenti del partito, diventando oggetto di dibattito nelle varie chat, suscitando più di qualche malumore in quelle di area ‘zingarettiana’. Tanto che la Morani ci è dovuta tornare sopra con un Tweet, teso a sminuire una tensione che evidentemente cova. «Trasformare una foto ironica di un matrimonio in un post della corrente di Lotti è incredibile. Ma come si fa?». Mentre l’altro deputato Miceli, con un riferimento al caso Lotti, ha scritto sempre su Twitter: «Annuncio di essermi ”autosospeso” dal post Facebook di @DarioBallini #auguriaglisposi». Riso amaro. Sono in molti a non essere sereni nel Pd.