Ne hanno inventata un’altra: “Nonne contro la destra”. Il motto: «No al fascismo»

Non bastavano tutte le campagne della sinistra per bloccare avanzata della destra. L’ultima iniziativa “antifascista” arriva dal mondo di lingua tedesca e approda a Bolzano. Il movimento si chiama “Nonne contro la destra” e sulla falsariga del gruppo “Omas gegen rechts”, formatosi a Vienna con l’arrivo della Fpoe al governo, è nato ora un gruppo analogo a Bolzano. L’idea delle “nonne” è quella di «contrastare l’espansione delle destre, difesa della democrazia e diritti contro antisemitismo, razzismo e fascismo crescente». Il loro «grido di battaglia» è «guai a sottovalutare le nonne!».

Nonne contro la destra: dall’Austria all’Italia

Il movimento è nato nel novembre del 2017 in Austria tramite Facebook. A fondare il gruppo ci ha pensato una 71enne pastore protestante, che all’età della pensione ha pensato di mobilitarsi per opporsi all’avanzata dell’ex governo di destra a Vienna formato dal Fpoe, il Liberali di Heinz Christian Strache dall’Oevp. Subito dopo Monika Salzer ha fondato il gruppo delle “Nonne” che in questi due anni è cresciuto anche in altri Paesi. In soli due anni di vita si è prima allargato alla Germania e poi ha sfondato in Alto Adige, fino ad arrivare a Bolzano. Le “Nonne” i legge sul comunicato sperano di «influenzare il discorso politico permettendo alle donne più anziane di fare sentire la loro voce sulle questioni che rappresentano una minaccia in tutta Europa».