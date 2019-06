Mutui, è il momento giusto per ottenerli. Tutte le offerte per acquistare casa

È il momento buono. Lo provano i dati. Le famiglie italiane possono approfittarne per mettere le mani su mutui meno pesanti. E realizzare il sogno di comprare casa. I tassi sono infatti favorevoli, i prezzi ancora bassi e la voglia di essere proprietari costituiscono ottime motivazioni all’acquisto di una abitazione. I tassi, sia fissi che variabili, rimangono su livelli decisamente bassi grazie all’andamento di Eurirs e Euribor, sempre sui minimi.

La liquidità per fronteggiare l’operazione

Ottenere un mutuo è dunque una prospettiva accessibile. E se acquistare una casa è da sempre uno degli obiettivi degli italiani, anche delle giovani coppie, non è così semplice essere già in possesso della liquidità per fronteggiare l’operazione. Ed è per questo motivo che molto spesso si richiedono mutui per la prima casa. Molte famiglie ambiscono anche a poter cambiare casa, per migliorare la condizione abitativa, o puntano a realizzare un investimento.

Mutui, con l’estate arrivano tassi “stracciati”