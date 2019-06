Morte Zeffirelli, il ricordo di Nino Strano: “Piango un amico che mi ha insegnato tanto”

“Piango la scomparsa dell’amico Franco Zeffirelli che ha segnato tanto nel mio cuore e nel mio animo insieme a Mauro Bolognini, Piero Tosi, tutti uomini meravigliosi che hanno amato il cinema, la bellezza e il teatro, con i quali ho avuto l’onore di collaborare in tante opere”. Con queste parole l’ex parlamentare di Alleanza nazionale Nino Strano, ricorda l’amico personale Franco Zeffirelli, il grande regista scomparso oggi a 96 anni.

“Zeffirelli era di casa a Catania”

“Con Franco – ricorda Nino Strano – ho collaborato in Otello insieme a Placido Domingo, a New York nella Cavalleria Rusticana e in Storia di una Capinera tra l’altro girata in via Crociferi a Catania, città che lui ha amato tanto da farsi eleggere senatore della Repubblica nel 1994″. “La gente a Catania – evidenzia Strano- lo amava e lo accoglieva fra le sue braccia nei mercati popolari. Franco era un uomo buono, umile e generoso con il quale io e la mia famiglia passammo delle bellissime vacanze come quelle a Positano”. “Zeffirelli – conclude Nino Strano- è stato un uomo eccezionale che mi ha segnato tanto nella mia vita dandomi lezioni di bello, di umanità e di religiosità. Oggi lui riposa tra le braccia di Dio, di Gesù, quel Gesù che ha tanto amato da dedicargli quel meraviglioso film, Gesù di Nazareth'”.