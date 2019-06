Montaruli (FdI): «Così i richiedenti asilo tolgono diritti ai veri rifugiati»

«La richiesta di asilo non può essere un titolo valido per l’iscrizione all’anagrafe. Il 60 per cento dei clandestini toglie diritti al 7,3 per cento dei rifugiati veri». Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia, spiega come, con la norma aggiuntiva al Decreto sicurezza bis, Fratelli d’Italia vuole contrastare chi ha voluto aggirare il primo decreto sicurezza che già prevedeva l’impossibilità di concedere la residenza sulla base del possesso del permesso di soggiorno.

«Davanti ai numerosi ricorsi dei richiedenti asilo, Tribunali come quello di Bologna hanno ammesso l’iscrizione snaturando la ratio della norma. Ora dobbiamo porvi riparo», chiarisce la Montaruli.

«Ne va dei diritti dei rifugiati veri che vengono compromessi da quel 60 per cento di richiedenti asilo che – ricorda Montaruli – si scopre solo in seguito essere clandestino, come peraltro lo stesso ministro Salvini ha ricordato».

«Nella giornata del rifugiato squarciamo l’ipocrisia – esorta la parlamentare di Fratelli d’Italia – Chi davvero vuole aiutare coloro che scappano da guerre e persecuzioni deve contrastare chi invece si intrattiene in Italia consapevolmente senza averne alcun titolo».