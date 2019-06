Montaruli (FdI) a Fico: “Mi chiami deputato, non deputata” (video)

Questione di genere. E di buon senso. Resta spiazzato, Roberto Fico quando viene strapazzato “con rispetto” da Augusta Montaruli, combattiva parlamentare di Fratelli d’Italia, che nel corso della discussione degli ordini del giorno al decreto Crescita prende la parola e si rivolge così al presidente della Camera. «Mi chiami deputato non deputata. Presidente, glielo chiedo con rispetto anche per le prossime volte, vorrei essere chiamata “deputato Augusta Montaruli” – dice l’esponente di FdI tra gli applausi – perché in questo mondo arcobaleno, dove tutti si possono definire come vogliono, io voglio avere il diritto di definirmi deputato, almeno fino a quando la Camera dei deputati esterà dei deputati e non diventerà Camera dei deputati e delle deputate o addirittura Camera dei deputat* con l’asterisco». “Non siamo una “A” ma molto di più” scrive sul profilo facebook l’eroina del giorno postando il video dell’intervento.

L’iniziativa, che Fratelli d’Italia incornicia con il titolo il “Roberto Fico svergognato dall’on. Montaruli”, è stata molto apprezzata sui social in un rimbalzo virale di applausi e congratulazioni. “Grande Augusta”, scrivono in tanti. “Augusta, la prox volta, chiama lui al femminile, vedi se gli piace! 😁” ironizza Debora.