Mondiali, le azzurre travolgono a ritmo di reggae la modesta Giamaica: 5 a 0

E pensare che i bookmakers davano la Giamaica vincente sulle calciatrici dell’Italia. E invece le azzurre hanno ribaltato i pronostici travolgendo a ritmo di reggae la modesta compagine giamaicana. E pensare anche che l’esordio ai mondiali di calcio femminile è stato duro, ma l’Italia lo aveva superato alla grande, battendo in rimonta e in extremis la ben più quotata Australia. La Giamaica per giunta era stata strapazzata per 3-0 dal Brasile alla prima giornata. Con un rotondo 5 a 0 l’Italia guidata dalla ct Milena Bartolini ha archiviato a Reims la pratica centroamericana nel suo secondo impegno. Apre le marcature Girelli su rigore ma poi segna su azione con la complicità della Bonansea. All’inizio del secondo tempo ancora Girelli insacca di testa su un’uscita non proprio perfetta del portiere avversario, mentre gli ultimi due goal sono stati realizzati dalla Galli. Quella della Giamaica è la squadra più giovane del campionato e in effetti la compagine gialla ha dimsaotrato tutta la sua ingenuità in più di un’occasione. Ma martedì prossimo le cose non saranno così facili: le azzurre dovranno infatti a ffrontare nientemento che il Brasile. In compenso, sia in Brasile sia in Italia, gli ascolti sono altissimi, milioni di telespettatori infatti hanno seguito gli incontri delle loro beniamine.