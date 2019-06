Mistero a Genova: auto in una scarpata, tracce di sangue ma nessuno a bordo (video)

Incidente avvolto nel mistero quello avvenuto in via Mercati Generali a Genova Bolzaneto. Un signore ha sentito un forte rumore ed è andato a vedere cosa fosse successo. Una macchina era caduta nella scarpata adiacente la via. Intervenuti rapidamente, i vigili del fuoco e la polizia locale hanno verificato se vi fossero persone da soccorrere all’interno. Ma a parte qualche traccia di sangue non si è trovato nessuno. Indagini sono in corso da parte della polizia.