Minibot: nella faida interna al governo a rimetterci sono gli italiani

Il governo rischia il botto sui minibot. Le obbligazioni di piccolo taglio senza interessi o scadenze che potrebbero essere emesse dal Tesoro per pagare i fornitori della Pa hanno creato una profonda spaccatura tra i due vicepremier e il ministro dell’Economia.

Dopo l’apertura di Giorgetti e Salvini, è arrivata il niet di Tria. Da Fukuoka, in Giappone, dove si trova per il G-20 dei ministri delle Finanze, il ministro dell’Economia stronca l’ipotesi cercando di dissipare i timori di rinnovati rigurgiti euroscettici in Italia. «Questa è una cosa che sta nel loro programma. Il ministero dell’Economia ha girato un parere negativo», ha sottolineato il titolare di via XX settembre, sostenendo che i minibot «in un’interpretazione, quella del debito, non servono», mentre nell’interpretazione come valuta alternativa «ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti».

A chi non piacciono i minibot?

Una posizione allineata a quella della Bce alla quale hanno replicato a stretto giro i due vicepremier e capi politici dei due partiti di governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini: Tria non gradisce i minibot? Trovi una soluzione alternativa, hanno tagliato corto. Ma dietro la guerra dei minibot c’è molto altro, come evidenzia il retroscena della Stampa.

I retroscena sui sospetti della Lega

Nella Lega i maldipancia aumentano di giorno in giorno: il premier Conte, il ministro Tria, Mario Draghi e, «suo malgrado, anche Sergio Mattarella» vengono considerati l’argine europeista contro i sovranisti gialloverdi, e dalla Lega fanno notare, per esempio, che i minibot sarebbero anche «previsti nel contratto di governo, in cui si dice che per risolvere il problema dei rimborso della Pubblica amministrazione occorre far ricorso a titoli di Stato di piccolo taglio». Basterebbe questo per convincere perlomeno Conte e Tria. La guerra dei minibot è diventata la cartina di tornasole per identificare le parti in campo. Come ha notato Giorgia Meloni «se Tria non vuole i minibot, trovi subito i soldi per pagare tutti i debiti della Pubblica amministrazione che stanno strozzando le imprese, possibilmente senza continuare a ingrassare le banche. Altrimenti cambi mestiere», ha scritto ieri la leader di Fratelli d’Italia dalla sua pagina Facebook.