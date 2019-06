Migranti, La Russa: «I soloni della sinistra o non sanno leggere o sono incapaci»

Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa interviene sul caso Sea Watch criticando quelli che hanno scompostamente attaccato Giorgia Meloni per il suo invito ad arrestare l’equipaggio della nave ong. “Possibile che i soloni della sinistra che criticano la dichiarazione di Giorgia Meloni sulla Sea Watch non sappiano leggere o che siano incapaci di intendere e di volere? Perché far finta di non capire che il presidente di Fratelli d’Italia chiede che venga arrestato l’equipaggio e affondata la nave – per non reiterare il reato – solo dopo, e sottolineo dopo, che siano sbarcati gli immigrati? Immigrati che Olanda e Germania avrebbero potuto accogliere e che la capitana eroina della sinistra ha tenuto ‘sequestrati’ sulla nave piuttosto che dirigersi ad un diverso ‘porto sicuro’. A gesti estremi, quale quello di infischiarsene delle nostre leggi (stavolta confermato anche dalla Ue) si deve rispondere con gesti chiari, energici e inequivocabili. Affondare la nave è il minimo”.