«Mi hai schizzato l’acqua». E lo accoltella a morte: follia omicida alla festa di paese

Ucciso per qualche schizzo d’acqua. È stato assassinato così, accoltellato a morte durante la festa del paese, Hans Junior Krupe, 25enne di origini olandesi, nato e cresciuto a Veniano, in provincia di Como. Il giovane è stato aggredito ieri sera, all’interno del parco comunale. Per l’omicidio è stato arrestato un 47enne del posto, che dopo un lungo interrogatorio ha confessato.

L’assassino incastrato da testimoni e telecamere

Hans Junior Krupe è stato trovato a terra ieri sera, in una zona del parco comunale un po’ appartata. Era stato colpito con una profonda coltellata al fianco. Quando l’hanno soccorso era ancora vivo e cosciente, ma non in grado di chiedere aiuto. Portato all’ospedale Sant’Anna di Como, è morto poco dopo. L’aggressore è stato identificato grazie alle testimonianze e alle telecamere di video sorveglianza. Si tratta di un uomo di 47 anni di Fenegrò, un altro paese del Comasco, arrestato con le accuse di omicidio e porto abusivo di arma bianca.

Ucciso per qualche schizzo d’acqua

Il 47enne, trovato dai carabinieri nella propria abitazione con i vestiti ancora sporchi di sangue, ha ammesso le proprie responsabilità. L’omicidio sarebbe nato per una lite per futili motivi: il 25enne avrebbe bagnato il 47enne, gettandogli addosso dell’acqua di una fontanella. L’uomo avrebbe reagito colpendo il giovane più volte con un coltello a serramanico.