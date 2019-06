Meloni: «Vergogna, immigrato assale due agenti con un coltello». E posta il video

«Ad Afragola un extracomunitario, in evidente stato confusionale e coperto di sangue, ha minacciato e tentato di colpire con un coltello due agenti della Polizia di Stato intervenuti per fermarlo». Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post accompagnato da un video che mostra un extracomunitario mentre aggredisce gli agenti. «Complimenti ai poliziotti – ha scritto ancora – che con il loro coraggio e sangue freddo hanno evitato il peggio e saputo mantenere la situazione sotto controllo». Un post che ha ottenuto una valanga di commenti e condivisioni. Ha scritto Margherita P. : «Onore a questi poliziotti che ogni giorno rischiano la vita per noi pur non avendo gli strumenti adatti, né abbastanza personale. Talvolta devono persino provvedere personalmente alla benzina per poter uscire in pattugliamento. Ciò nonostante vengono troppo spesso offesi, denigrati e diffamati dai tanti che in loro non vedono un servizio di protezione ma di oppressione. Solo in Italia invece di dare onore agli uomini di legge si giustificano sempre i delinquenti da loro troppo spesso inutilmente arrestati perché subito liberati. Un mondo che va come dovrebbe darebbe a questi uomini gli stipendi dei politici. E ai politici gli stipendi di questi uomini. Ma soprattutto pene certe agli arrestati per non rendere inutile il loro lavoro». Roberto A. ha commentato: «Siamo a questo punto grazie al Pd che difende questa gente, infatti, sono andati a Lampedusa per accogliere le loro risorse». E Michele P. ha aggiunto: «Siete stati troppo buoni, onore a voi che rischiate la vita tutti i santi giorni proteggendomi da simili pseudo chiederti asilo».