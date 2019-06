Meloni: «Disfatta M5S, il centrodestra è a trazione Lega-Fratelli d’Italia»

È soddisfatta e intenta a rilanciare la sfida per un centrodestra moderno e rinnovato. «I ballottaggi delle elezioni amministrative confermano quanto emerso già al primo turno», scrive Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook postando una foto con il segno di vittoria, «disfatta Cinquestelle, torna il bipolarismo destra-sinistra. Il centrodestra vince quando è rinnovato, moderno e a trazione Lega e Fratelli d’Italia». Il secondo turno delle amministrative è un chiaro segnale di svolta, sottolinea la leader di Fratelli d’Italia augurando buon lavoro ai tanti neo-sindaci del suo partito: «Complimenti a Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, Luigi Petrella che ha conquistato la vittoria in luogo simbolo come Castel Volturno, a Francesco Ferrari e Daniela Ballico che hanno espugnato storiche roccaforti della sinistracome Piombino e Ciampino, a Cristoforo Salvati e Alberico Gambino che vincono a Scafati e Pagani. Tutti successi che si aggiungono a quello già ottenuto al primo turno da Federico Riboldi a Casale Monferrato. Buon lavoro a tutti loro, ai tanti sindaci di Fdi eletti in tutta Italia nei Comuni più piccoli e un grazie agli italiani per la grande fiducia che hanno dato a Fratelli d’Italia».