Meloni cita il Dalai Lama: «L’Europa non diventi né musulmana né africana»

«Dalai Lama pericoloso nazionalista come quei cattivoni di Fratelli d’Italia: “solo un numero limitato di migranti dovrebbe essere autorizzato a risiedere in Europa, perché l’Europa non può diventare musulmana o africana, appartiene agli europei”. Aspettiamo la raccolta firme del Pd per mettere fuori legge i buddisti…». Giorgia Meloni ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook commentando un’intervista del Dalai Lama alla Bbc. La massima autorità religiosa buddista, come ha riportato La voce del patriota, ha ribadito che “L’Europa è per gli europei”, avvertendo che se troppi migranti saranno autorizzati a rimanere, il continente potrebbe diventare “musulmano” o “africano”. Il leader spirituale buddista, che ha vissuto come rifugiato in India dopo la fuga dal Tibet nel 1959, ha detto alla Bbc che solo un “numero limitato” di migranti dovrebbe essere autorizzato a risiedere in Europa.

I commenti del web al post di Meloni

Il post ha ottenuto una pioggia di commenti. Scrive un utente: «Anche quest’anno dato il mio 8×1000 alla chiesa buddista con tanti saluti a Francesco…». E un altro aggiunge: «Il lato negativo è che queste parole vengano pronunciate dal Dalai Lama e non da Bergoglio che anzi è di tutt’altra opinione. Stanno avendo la capacità di mandare il mondo al contrario». E così anche un altro utente: «Grande riflessione, magari il Papa la pensasse come questo grand’uomo di vera fede». C’è chi spara zero contro l’Ue: « Perfetto Dalai Lama. Ma l’Europa dov’è? Si fa sentire solo per rimproverarci di non rispettare parametri di debito pubblico irrealizzabili per l’Italia. E l’accoglienza dei migranti? Questa non è una problematica che riguarda l’Unione Europea». E un altro osserva: «I buddisti sono persone intelligenti comunque lo diceva anche Wojtyla».