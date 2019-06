Meloni, appello a Salvini: «Realizziamo in Parlamento un’agenda sovranista»

“Spero che ci sia almeno un’alleanza in Parlamento perché abbiamo un’agenda sovranista con una serie di proposte che porteremo in aula e speriamo che almeno la Lega le sostenga”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, questa mattina al Giornale radio Rai – Radio1 nel corso di una intervista nella quale si è parlato anche di Europa: “Bisogna andare a vedere ‘il bluff’ dell’Ue. E’ semplice: andiamo in Europa e presentiamoci con un’altra ricetta economica che dica shock fiscale e investimenti pubblici e vediamo cosa risponderà l’Europa. Se ci dice di no vuol dire che è in malafede, se ci dice di sì vuol dire che è in buonafede”. Poi ancora, un commento sulle tasse: “Le tasse sono aumentate. Noi continuiamo a fare proposte molto concrete: la prima è una tassa piatta al 15% su tutto quello che si dichiara in più rispetto all’anno precedente. Purtroppo fino ad ora la maggioranza l’ha bocciata”.

Al Giornale Radio Rai si è parlato anche del ritiro della proposta di fusione con la Renault da parte di Fca: “La Francia ha dimostrato ancora una volta che per lei non vale il libero mercato. Mi spiace che il governo italiano sia

stato a guardare”. Un commento infine sulla durata di questo governo: “Non so, si sappia che c’è un’altra maggioranza pronta ad essere eletta e a governare”