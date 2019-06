Mario Giordano contro la moda “etnica”: «Basta con il Cous Cous clan, mangiamo italiano»

«Perché dobbiamo mangiare etnico per forza?», se lo chiede Mario Giordano durante la trasmissione Diritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio su Retequattro. «Siamo vittima del Cous Cous clan. Cioè se non mangi etnico se non mangi Cous Cous non sei alla moda . Abbiamo la cucina migliore del mondo, riscopriamo i nostri piatti». «Una bella chianina», chiosa Del Debbio. «Abbiamo già tanti problemi con le ditte italiane – ci mette poi il carico Formaggio – figurati se abbiamo bisogno anche di quello che portate voi». La moda della cucina etnica nella patria mondiale della gastronomia è come sdraiarsi col piumone sul lettino balneare in piena estate. E dire che, in base a una recente indagine, risulta che una buona metà dei ristoranti “etnici”offre cibo scaduto. Non è che tanti italiani somo diventati un po’ masochisti?