Maria De Filippi “salva” Pamela Prati: in pole per il trono di “Uomini e donne”

Pamela Prati a settembre sul trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione è riportata dal settimanale Vero secondo il quale Maria De Filippi avrebbe contattato la soubrette sarda al centro dello tsunami mediatico del caso Caltagirone. Il settimanale parla di una Pamela “in cerca di un amore… in carne e ossa!”” riferendosi al fantomatico futuro sposo Mark, che poi si è rivelato inesistente, come pure i presunti bimbi adottati.

Pamela Prati sul trono di “Uomini e Donne”?

La rivista parla di voci, di “rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne”. Tutto ancora da verificare, naturalmente. Intanto però le reazioni si rincorrono e il pubblico resta diviso tra chi continua a interessarsi dei gossip e degli intrighi dell’ex prima donna del Bagaglino e chi non ne può più di sentire parlare di Mark Caltagirone e vorrebbe disintossicarsi. Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe davvero un colpaccio per la Maria nazionale, che potrebbe accrescere l’audience del suo show di successo del primo pomeriggio di Canale 5. Ancora da “risolvere” il caso Caltagirone, che ha monopolizzato con attenzione morbosa gossip e tv nelle ultime settimane tra ammissioni e smentite, incongruenze, contraddizioni e interviste a effetto.