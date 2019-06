“Marco Predolin è morto”. La reazione furiosa del conduttore corre sul web

“Marco Predolin è morto“. Da alcune ore aveva fatto il giro del web la notizia (fasulla) della scomparsa del popolare conduttore televisivo. Il diretto interessato, ovviamente, non l’ha presa tanto bene. Così, una volta scoperta la fake news sul suo conto, ha replicato sul suo profilo Instagram ha smontato la notizia: “sono vivissimo“. «Ebbene sì, sono vivo e non sono morto. Ancora una volta, per la seconda volta, sta girando una voce: non so quale tipo di str…nzo ha rimesso in giro questa voce. Sento alla radio, “ma no, è morto”. Macché morto! Oggi è il 5 di giugno, sono a Porto Rotondo, ho la faccia del morto? No, perché mi dovete rompere i cog…ioni a me?»

La bufala degli anni ’90 “Marco Predolin ha l’Aids”

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram Marco Predolin ha così smontato la notizia menagrama, chiedendo di essere lasciato in pace. Con l’occasione ha rievocato una leggenda metropolitana che circolava diversi anni fa. Durante gli anni ’90 non c’erano ancora i Social network ma già esistevano le fake news. A tal proposito, circolava la riservatissima notizia, che si diceva al bar o nelle chiacchiere tra amici che annunciavano l’imminente morte di Marco Predolin per Aids. Anche in quell’occasione Predolin fu ovviamente costretto a smentire pubblicamente tutto, addirittura pubblicando un libro. A parziale consolazione del conduttore, il fatto che certe notizie, si dice, allunghino la vita.