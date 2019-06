Marco Carta piange da Barbara D’Urso. Il padre della donna: «Si è presa la colpa per salvarlo»

Marco Carta va da Barbara D’Urso. In lacrime. Si difende, urla di essere innocente. Nel contempo Fabiana, l’infermiera arrestata con l’accusa dell’ormai famoso furto di 6 magliette alla Rinascente, è nei guai fino al collo. E il padre della donna, all’Unione Sarda, apre un altro scenario: «Mia figlia si è presa la responsabilità per salvare lui». Poi aggiunge: «È una ragazza riservata, onesta. Abita con noi, è in ferie e non è ancora rientrata. Per quel che sapevamo doveva andare a Roma a incontrare alcuni amici, è partita venerdì. Doveva restare lì una settimana». Invece è arrivata a Milano. «Forse ha raggiunto Carta. Non sapevamo nulla. È sua amica da anni, oltre a essere sua fan. Frequenta la sua casa, le sorelle. Non so come si siano conosciuti».

Marco Carta e il racconto della guardia giurata

Resta sempre l’incognita della guardia giurata in servizio alla Rinascente. Ha sostenuto di aver visto Marco Carta entrare nel camerino e la donma passargli una maglietta alla volta e, alla fine, la borsa. Poi i due sono entrati nella toilette (dove sono state trovate le placche anti taccheggio rotte con un cacciavite recuperato dalla borsa) e quindi si sono diretti verso l’uscita. L’avvocato del cantante ha deciso «per strategia» di restare a processo. E su quanto affermato dal padre dell’infermiera ha sottolineato: «Non so come faccia a dire che tutto è stato scaricato sulla figlia per salvare Carta. Lei ha confessato».

Le parole da Barbara D’Urso

A Barbara D’Urso l’artista ha parlato con gli occhi bagnati dalle lacrime. Ha raccontato l’incubo: «Suona l’allarme, arriva la vigilanza, ci fermano. Io faccio vedere la mia borsa e dentro c’erano cose comprate con tanto di scontrino. Poi ci portano in uno stanzino. Aprono la borsa di lei e ci sono 6 magliette. Poi è arrivata la Polizia. Ero incredulo, ci facevano domande, ci hanno perquisiti e io ero molto scosso».