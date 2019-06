Mamme, attente al cibo spazzatura: è causa di allergie alimentari nei bambini

Cibo spazzatura sotto accusa. Secondo uno studio italiano presentato a Glasgow al 52° meeting annuale dell’European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (Efa), livelli più elevati di una serie di composti chimici prodotti quando gli zuccheri si combinano con proteine o grassi (detti prodotti finali della glicazione avanzata o Age), che si trovano in abbondanza nel junk food, sono associati con l’allergia alimentare nei bambini. I ricercatori dell’Università Federico II di Napoli hanno osservato tre gruppi di bambini tra 6 e 12 anni (61 bimbi in totale): piccoli con allergie alimentari, con allergie respiratorie e coetanei sani di controllo. Lo studio ha rivelato una correlazione significativa tra i livelli sottocutanei di questi composti “nel mirino” e il consumo di cibo spazzatura. I bambini con allergie alimentari presentavano livelli sottocutanei più alti di Age rispetto ai piccoli con allergie respiratorie o a quelli sani. Inoltre, il team ha trovato prove convincenti relative al meccanismo d’azione di queste sostanze nel determinare l’allergia alimentare. Gli Age sono proteine ​​o lipidi che diventano glicosati dopo l’esposizione agli zuccheri, e sono presenti ad alti livelli nei cibi spazzatura. Questa è la prima volta che viene trovata un’associazione tra queste sostanze e l’allergia alimentare.

