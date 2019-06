Macabra scoperta a Torvaianica, trovati in un’auto due corpi carbonizzati. È giallo

Flash *** Giallo sul litorale laziale. Due corpi carbonizzati sono stati ritrovati questa mattina all’interno di un’auto a Torvaianica, cittadina balneare in provincia di Roma. La vettura era in via di San Pancrazio, nella località del comune di Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano: le due vittime non sono state ancora identificate. La zona è scarsamente popolata, con qualche abitazione sparsa e campi, a circa un chilometro e mezzo dalla spiaggia.