L’Ucid incontra il Cardinale Bassetti: «Fondamentale il ruolo degli imprenditori cattolici»

Nei giorni scorsi a Roma il Presidente nazionale del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Riccardo Pedrizzi ed il Segretario regionale del Gruppo Lazio Benedetto Delle Site, hanno incontrato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti.

Al centro dell’incontro il ruolo degli imprenditori e dei dirigenti cattolici nella promozione di iniziative che nell’attuale momento storico siano in grado di rivitalizzare i corpi sociali intermedi e sviluppare proposte di buon governo nei territori ispirate ai principi di sussidiarietà e di solidarietà che vedano la società civile partecipe e protagonista nel perseguimento e nella cura del Bene Comune, con particolare riguardo ai segmenti più fragili della società. L’incontro molto cordiale e proficuo è stato l’occasione per illustrare le numerose attività a carattere locale, nazionale e internazionale che l’UCID sta portando avanti.

Il Presidente Pedrizzi ha assicurato al presidente della Conferenza Episcopale Italiana che l’Ucid intende raccogliere l’invito pressante, che viene da Papa Francesco, come da tutti i pontefici precedenti, ad una costante ed incisiva azione sociale in tutti i campi delle realtà temporali, per animare cristianamente la società, tenendo conto che il primo dovere è la difesa e la salvaguardia della dignità della persona. In particolare Pedrizzi ha sottolineato che le attività di studio e approfondimento offerte dall’UCID a manager, imprenditori e professionisti, quali opinion leaders vengono e verranno promosse e realizzate su tutto Il territorio nazionale, avendo sempre come ancoraggio, riferimento e guida il magistero della Chiesa.

Dal suo canto il Segretario Delle Site, rappresentante del mondo giovanile dell’Ucid, ha evidenziato l’importanza della missione formativa e culturale dell’Associazione, soprattutto verso le nuove generazioni di imprenditori, amministratori e professionisti, chiamati ad innovare un mondo in rapida trasformazione, ma soprattutto a coniugare l’etica con l’economia e con la finanza, la solidarietà con l’efficienza ed il profitto. Il Presidente della CEI Cardinale Bassetti, che si è intrattenuto molto cordialmente per oltre un’ora con i due dirigenti, ha manifestato soddisfazione e interesse per le attività dell’UCID, assicurando la massima attenzione e disponibilità da parte sua e della Conferenza Episcopale Italiana.