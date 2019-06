Lo sfogo di Di Maio contro Di Battista: stavolta col libro mi ha fatto proprio inca…

Luigi Di Maio è a Terni, e incontra i militanti del M5S per una delle riunioni finalizzate alla riorganizzazione del partito. E usa parole dure contro il libro di Alessandro Di Battista, Politicamente scorretto. Parole che Fanpage ha rilanciato in un video: “Io mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati chiusi nei ministeri’. Ma io lavoro un terzo, ragazzi, lavoro un quinto. In campagna elettorale ho fatto 10 mila chilometri in un mese. Alle politiche abbiamo fatto 10mila chilometri in 3 mesi. Stavolta in un mese perché fino al mese prima abbiamo lavorato a Roma nei ministeri a tambur battente”.

In una nota lo staff di Luigi Di Maio conferma il contenuto dell’articolo di Fanpage: “Di Maio ha ovviamente espresso il suo pensiero. Non c’è nulla di strano, anzi tutto ciò rappresenta l’essenza stessa del Movimento: guardarsi in faccia e dirsi le cose”.

https://www.fanpage.it/luigi-di-maio-parla-allassemblea-locale-m5s-incazzato-con-di-battista-non-siamo-burocrati/