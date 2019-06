L’incapacità della Raggi supera qualsiasi confine: il Times azzera il Campidoglio

Oggi c’è un interessante articolo sul Times che titola: “La crisi dell’immondizia a Roma è diventata un rischio per la salute”. E così tutto il mondo intero, mentre è intento a sceglie la meta per le vacanze, o magari qualche britannico che vorrebbe visitare Roma prima della Brexit sa che Roma è in emergenza sanitaria a causa dell’assoluta incapacità dell’amministrazione 5 stelle di gestire i rifiuti.

I medici della Capitale- continua il Times – hanno chiesto ai residenti di tenere i bambini lontani dai depositi di spazzatura sparsi in tutta la città. Gli insetti e i topi che necessariamente abitano questi mucchi di immondizia putrefatta a cielo aperto sono molto pericolosi per i bambini». Antonio Magi, capo dell’associazione dei medici romani, ha diramato l’allarme per bambini e adulti. Ha invitato gli adulti a mettersi i guanti prima di buttare la spazzatura per evitare il diffondersi di batteri e malattie. E dato istruzioni per tenere i piccoli più lontano possibile da questi depositi di schifezze a cielo aperto. Le maestre a Roma devono tenere le finestre chiuse per evitare gli odori provenienti dai rifiuti.