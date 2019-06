L’eroe di Supercar fermato sulla A21 dalla stradale: l’episodio finisce sui Social (video)

Quando i poliziotti della Stradale in servizio sulla A21 lo hanno fermato per un normale controllo, non credevano ai loro occhi. Non capita tutti i giorni di incontrare l’autista della Supercar più famosa della tv. Al volante c’era, infatti, David Hasselhoff. L’attore americano è diventato celebre in Italia soprattutto con due serie degli anni ’80 diventate cult: Supercar e Baywatch. Erano i telefilm nei quali l’attore americano interpretava Michael Night, alla guida della mitica Kitt e il bagnino Mitch Buchannon assieme a Pamela Anderson.

Visualizza questo post su Instagram #gumball3000 #mykonosgreece #mykonostoibiza Un post condiviso da David Hasselhoff (@davidhasselhoff) in data: 12 Giu 2019 alle ore 12:42 PDT

Hasselhoff è stato fermato nel corso di una gara automobilistica non competitiva di beneficenza. David era alla guida di una auto con la quale sta partecipando al Gumball 3000. Nel tratto autostradale A21, nei pressi di Cremona l’attore statunitense, incappato in un normale controllo, è stato fatto ripartire per evitare di compromettere la gara. Hasselhoff ha documentato l’incontro con gli agendi della stradale, sul proprio profilo Instagram: «Mi hanno trascinato fuori ma volevano una foto con quello che hanno detto essere il loro eroe: la vita è bella».