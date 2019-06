“Leghista non ti vogliamo”. A Pisa scritte rosse al liceo contro la diciottenne

Si presenta agli esami di maturità e sul muro del liceo trova la scritta in vernice rossa “Leghista San Miniato non ti vuole. Razzista vergogna”. Come riporta la Nazione, è successo a Matilde Barberi, 18 anni, consigliere comunale della Lega a Montaione (Firenze). La ragazza è anche studentessa del liceo Marconi di San Miniato, (Pisa) dove sta tenendo gli esami e dove ha trovato la scritta. La vicenda è stata resa nota dagli esponenti della Lega di Montaione e San Miniato. Matilde Barberi, candidata a Montaione, alle scorse elezioni non era stata eletta. Successivamente era stata ripescata per la rinuncia al mandato di un’altra esponente leghista. La studentessa e il preside hanno immediatamente presentato denuncia.

Insulti contro la studentessa leghista

«Proprio nei giorni in cui la nostra giovanissima consigliera Matilde sta sostenendo la maturità sono comparse sulla facciata del liceo scritte violente, diffamatorie e intimidatorie». «Attacchi politici insensati» la cui «gravità è accresciuta dalla circostanza in cui si sono verificati, il periodo degli esami di Stato». Sono i messaggi diffusi via social dalla Lega. «Spero che la condanna arrivi anche da parte di tutte le altre forze politiche locali. E che già dal primo Consiglio comunale previsto a fine mese venga convocata Matilde dal Sindaco Giglioli per chiederle scusa a nome di tutti i sanminitesi. Se questo non dovesse avvenire, saremo costretti a richiederlo in modo ufficiale sottoponendo lo stesso ad una interrogazione consiliare», scrive su Facebook Giovanni Pasqualino, commissario Lega San Miniato. E il consigliere comunale di San Miniato Leonardo Pilastri scrive: «A San Miniato succede anche questo. E poi mi dicono che la libertà non è in pericolo. Che tutto va bene, che siamo tanto felici perché si fanno tante feste, Che chi si preoccupa di ripristinare logica e legalità nella zona è paranoico e, sicuramente, fascista, razzista e sovranista. Ogni giorno che passa, penso di aver fatto la scelta giusta a candidarmi con la Lega».