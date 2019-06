Legge l’inno della Roma in chiesa e il prete si arrabbia. Il video della dissacrazione giallorossa è virale (video)

Durante la celebrazione di un matrimonio gli invitati hanno assistito a un fuori programma inedito: un invitato, anziché leggere la lettera di San Paolo, legge le parole dell’inno della Roma, provocando la reazione del prete (anche troppo mite) che gli intima di attenersi alle letture concordate. Le parole erano quelle della canzone di Antonello Venditti, “Grazie Roma”.

Una provocazione, uno scherzo o una scommessa? Per ora non è dato conoscere le ragioni del gesto. Di certo resta il fatto che una chiesa non è il luogo idoneo per esternare le passioni del tifo. Per questo ci sono gli stadi. Il video è stato pubblicato sulla pagina Fb Democrazia cristiana e romanismo ed ha ricevuto il plauso dei tifosi che hanno una sola fede, quella giallorossa…