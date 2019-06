Lega in pressing, il rimpasto fa tremare i 5S. Ecco quali sono le poltrone a rischio

Finite le elezioni il tema che tiene banco nel governo è il rimpasto . I protagonisti di quella che si profila come una nuova querelle sono tre: da una parte ci sono Salvini e Di Maio e dall’altra Mattarella . Il primo ha chiesto il rimpasto ma ha detto che non gli interessano le poltrone. Nel mirino ha messo tre ministri: Difesa , Ambiente , Trasporti e Infrastrutture .

Mattarella ha toccato di sfuggita l’argomento con i suoi interlocutori, prima con Giuseppe Conte e poi con Matteo Salvini. Ma, come si legge sul Corriere, è stato chiaro: non mi parlate di cambiare pedine del governo se prima non vi chiarite le idee sulla legislatura, sul programma economico, sul rapporto con l’Ue. Quello che teme maggiormente il rimpasto è Di Maio. Sa benissimo che se tocca anche una sola casella «rischia di crollare tutto: al massimo possiamo cambiare qualche sottosegretario». Nel mirino degli stessi 5S ci sono i ministri Trenta e Toninelli in particolare.