“L’aria che tira”, Sgarbi contro Di Maio: «Ministro del c***, ignorante» (video)

Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio e i grillini in diretta da Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, nella puntata serale. «Queste categorie astratte, destra e sinistra, mi sembrano ridicole, io non sono un uomo di destra. Che idea hanno i 5 Stelle?», si chiede il critico d’arte. «Sono grillini di che cosa, ora che non c’è più Beppe Grillo?». E poi ancora: «Il 2 giugno non è dei rom», ha detto riferendosi alle parole del presidente della Camera Roberto Fico che ha dedicato il 2 giugno a rom e immigrati. E poi contro Di Maio è un fiume in piena: «È un ignorante, che torni a scuola! Ministro dello Sviluppo economico del c***o». E sul reddito di cittadinanza: «Un cretino come Di Maio pensa di dare l’elemosina».