La sinistra scatena la pornostar Valentina Nappi contro Salvini: «Se lui è cristiano, io sono vergine»

I commenti degli anti-salviniani sono tutti per lei, e non solo per le sue doti fisiche ma anche per l’ennesimo attacco che la pornostar Valentina Nappi, famosa per le sue acrobazie sessuali documentate in decine di film, ha rivolto a Matteo Salvini, contro il quale spesso la signorina napoletana si scaglia ottenendo grandi consensi sui social. I suoi fans, ma solo quelli di sinistra, che la venerano e odiano Salvini, hanno tributato un grande consenso al suo tweet nel quale, come sempre, esprimeva un’ardita metafora sulla religiosità rivendicata pubblicamente in più occasioni dal leader leghista. «Se Salvini è cristiano io sono vergine». Un paradosso, evidentemente. Il tweet è stato condiviso migliaia di volte e ha ricevuto decine e decine di like tra gli “odiatori” di Salvini, che non perdono occasione per cavalcare chiunque, a qualunque titolo, parli male del vicepremier. Già in passato Valentina Nappi si era segnalato per tweet molto volgari contro Salvini nei quali manifestava il proprio apprezzamento, sotto tutti i punti di vista, degli immigrati, così come nel mirino, qualche giorno fa, era finita ancora una volta la Lega in un post che testualmente dichiarava: «Sono in fila dal dentista e c’è la TV accesa. Non la guardo da 12 anni e ora ricordo perché. Dopo che avete visto certi programmi potete solo farvi di eroina o votare Lega». Una vera e propria ossessione, quella di Valentina Nappi.