La Sea Watch perquisita dalla GdF. Alla capitana notificato ordine di comparizione

Gli uomini della Guardia di Finanza, come apprende l’Adnkronos, hanno appena raggiunto la nave Sea Watch per effettuare una perquisizione della nave e per notificare alla comandante Carola Rackete l’invito a comparire. La capitana è indagata, come atto dovuto, dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per rifiuto alla obbedienza a nave militare. Non sono esclusi sviluppi giudiziari nelle prossime ore.

Il Viminale: «La linea dura sta producendo effetti, qualcosa si muove in Europa»

“Il no allo sbarco e la linea dura del governo italiano e del ministro dell’Interno Matteo Salvini in particolare iniziano a dare i primi frutti. Alcuni Paesi europei stanno confermando la disponibilità ad accogliere rapidamente gli immigrati attualmente a bordo della SeaWatch”. Èquanto sottolineano fonti del Viminale. “Prima di sbloccare la situazione, però, si attendono precise garanzie su numeri, tempi e modi. Il governo è determinato a perseguire chiunque abbia infranto la legge: dovrà pagarne le conseguenze. Rimane – si sottolinea ancora – vergognoso il silenzio delle autorità olandesi”.