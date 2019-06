La Russa: “La Trenta non difende i militari dopo le parole del presidente Fico”

“Avevamo ragione a mettere nel mirino dell’attenzione la signora Trenta e la sua linea politica ‘Peace and

love’. L’ennesima riprova è arrivata con le parole del grillino Fico che dedica la sfilata della ‘inclusione’ a rom e immigrati, ancora una volta senza che il ministro della Difesa intervenga in difesa dei valori delle Forze armate”. Lo afferma Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Senato.

“D’altronde -aggiunge- era questo che chiaramente la Trenta intendeva (prima di patetici tentativi di retromarcia) quando annunciò che il tema della sfilata sarebbe stato non più l’identità, la libertà, la pace e l’unità nazionale a cui sono votate le Forze armate ma l’inclusione ben illustrata oggi dal presidente Fico. Incollata ad una poltrona che non ha fatto nulla per meritare, di sicuro non si dimetterà, ma credo capisca che è quello che auspicano in molti anche attorno a lei e che sarebbe doveroso dopo quanto accaduto”.