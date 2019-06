La guerra civile in Libia porterà a una ripresa degli sbarchi in Italia: convegno a Roma

“La guerra civile in Libia, il blocco navale e la difesa dei confini di fronte al pericolo di una ripresa degli sbarchi”. E’ questo il titolo del convegno organizzato dall’associazione Lettera22 per mercoledì 12 giugno alle ore 10.30 nella Sala Santa Maria in Aquiro, in piazza Capranica 72 a Roma. L’occasione per fare il punto della situazione su quanto accaduto in Libia dalla fine della tregua tra il generale Khalifa Haftar e il presidente Fayez Sarraj e un’analisi dei possibili scenari, con particolare attenzione ai rischi per l’Italia da una ripresa degli sbarchi con l’arrivo dell’estate. Sullo sfondo il libro di Fausto Biloslavo Libia Kaput, edito da Signs Publishing, che per la prima volta racconta attraverso i fumetti il dramma libico partendo dalla morte di Mohammar Gheddafi.

Interverranno lo stesso Fausto Biloslavo, giornalista e autore di Libia Kaput, Francesco Semprini, corrispondente di guerra, Paolo Corsini, presidente di Lettera22, Sergio Ripa, editore Signs Publishing, Giampaolo Rossi, componente CdA Rai, Marco Bertolini, generale, Andrea Delmastro, deputato Fratelli d’Italia e capogruppo Commissione esteri, Adolfo Urso, senatore FdI e vicepresidente Copasir. Modera Emanuele Merlino, dell’ufficio studi di Fratelli d’Italia.