La crisi del mercato «è grave»: all’ex Ilva 1400 operai finiscono in cassa integrazione

Il comparto siderurgico ha registrato un progressivo rallentamento a partire dal primo trimestre di quest’anno, in particolare, in riferimento ai prodotti siderurgici da coils. A oggi si registra «un’importante riduzione del consumo di acciaio a livello europeo e, anche italiano, che ha determinato un progressivo minor carico di ordini e, quindi, di lavoro», si sottolinea sempre nella nota diramata oggi. e non solo: accanto alla riduzione della domanda di acciaio in Italia si è registrato un «aumento senza precedenti delle importazioni da paesi terzi»: nei primi quattro mesi del 2019 le importazioni di prodotti da coils e lamiere sono aumentate del 51% rispetto allo stesso periodo del 2018 (anno quest’ultimo già di per sé record per importazioni da paesi terzi)». Inoltre, tale contesto «sopravviene a un periodo in cui le scorte a magazzino sono aumentate ben oltre i livelli standard di giacenza». Ad aggravare la situazione, infine, intereverrebbero anche «le deboli misure di salvaguardia per le importazioni di acciaio adottate dalla commissione Ue, che ci rendono vulnerabili in un momento in cui i prezzi dell’acciaio sono bassi, i costi energetici elevati e i costi delle materie prime in continuo aumento». Nella nota, allora, si ricorda che ieri 45 amministratori delegati dei più importanti gruppi siderurgici europei hanno scritto una lettera aperta ai capi di Stato e di governo della Ue e alle istituzioni comunitarie, per chiedere un’azione urgente a sostegno del settore. E intanto, come al solito, chi ci rimette sono i lavoratori: per ora, ben 1400 operai.