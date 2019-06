La Cirinnà posta la foto della Galli che bacia una donna ma è la sorella. Ridicolizzata

Aurora Galli, una delle calciatrici azzurre protagonista del sogno mondiale delle nostre atlete, dopo la vittoria ha pubbicato sui sui profili social una foto gioiosa e intensa in cui va in tribuna a baciare una ragazza. La parlamentare dem Monica Cirinnà, nostra signora delle unioni gay si è subito fiondata a capofitto. Ha postato la foto del bacio felice commentando: “ La vittoria più dolce. Le nostre azzurre, il nostro orgoglio “, ha scritto la Cirinnà, accompagnando la frase con tanto di arcobaleno e cuoricino rosso. Solo che quella donna in tribuna è la sorella di Aurora Galli. La Cirinnà nel pieno del furore per la sua battaglia della vita prende un granchio micidiale. La strapazza non poco Giorgia Meloni dal suo profilo Fb.

Meloni: «Propaganda politica sui successi sportivi»

«Una delle nostre azzurre pubblica questa foto sui social dopo l’emozionante vittoria e subito i vari fanatici del progressismo non perdono tempo per strumentalizzarla e deviarne il messaggio. Peccato che l’atleta baci la sorella, ma non ditelo alla Cirinnà. Noi continuiamo a tifare per le nostre azzurre, senza bisogno di dover utilizzare i loro successi sportivi per fare propaganda politica e soprattutto senza preoccuparci di sapere quali siano i lori gusti sessuali».

«La Cirinnà lasci in pace le ragazze della Nazionale»

La gaffe della Cirinnà è stata stigmatizzata anche dal presidente e vice presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie e di Pro Vita e Famiglia. La Cirinnà è ossessionata dalla «smania militante. La senatrice dem ha preso un grande abbaglio. Ma quale coming out – hanno concluso Brandi e Coghe – ma quale arcobaleno mondiale? Lasci in pace le ragazze della nazionale di calcio e non rincorra i loro gusti sessuali, piuttosto festeggi e basta».