La battuta su Twitter di Selvaggia Lucarelli: per attaccare Salvini specula sulla tragedia sfiorata a Venezia

Dunque c’è una gigantesca nave da oltre 60mila tonnellate che si infila senza controllo nel canale della Giudecca a Venezia e punta dritta su un battello turistico, tamponandolo. Strage sfiorata. Cinque feriti. Polemiche a non finire per l’invasione delle navi da crociera in una città fragile e bellissima come Venezia.

Ebbene cosa viene in mente a Selvaggia Lucarelli? Questo commento, postato su twitter: “Pensate che bello se il capitano di quella nave a Venezia si avvicinasse curvo e pacato a un microfono e dicesse: “Ah, vuoi chiudere i porti? E io te li sfondo!” “. Un commento sconcertante, che accosta una mancata tragedia alla polemica politica sui porti chiusi. Talmente sconcertante che Selvaggia stavolta ha fatto il pieno di critiche social: “Il bello della democrazia è che consente di esternare inimmaginabili idiozie a chiunque. Soprattutto a te”, commenta Marco. “Vallo a dire a quelli che erano in nave, pensavo che almeno su queste cose eri più seria. Peccato”, aggiunge Renato. E Paola continua: “Amasse Venezia questa mediocre battuta non le sarebbe neanche venuta in mente, figuriamoci scriverla su Twitter”. Ma il commento migliore resta quello di Gatt LeTissier: “Dì la verità, hai un ghost writer alle prime armi”. Morale: non è necessario commentare tutto e soprattutto non è necessario in ogni commento infilarci un po’ di antisalvinismo. Lo scivolone è dietro l’angolo…