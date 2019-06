Intesa M5S-Lega, stop al codice appalti: c’è l’accordo, via libera allo Sbloccacantieri

Via libera al Senato alla sospensione del Codice degli appalti prevista dal decreto Sbloccacantieri. La norma è stata approvata con 174 voti a favore, 55 contrari e 40 astenuti e sospende fino al 31 dicembre 2020, l’obbligo per i Comuni di fare gare attraverso le stazioni appaltanti. I Comuni, inoltre, non avranno più il diktat di scegliere i Commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo Anac. Resterà, invece, il limite ai subappalti per un massimo del 40% e l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta per le gare sopra la soglia comunitaria.

M5S-Lega, c’è l’accordo sull’emendamento del Carroccio: via libera allo Sbloccacantieri

Dunque, dopo tanto tribolare e discutere, Movimento 5 Stelle e Lega hanno trovato l’accordo sul dl Sbloccacantieri. Lo rendono noto fonti del governo anticipando un’intesa che segue la telefonata chiarificatrice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a cui è seguitala consultazione di questa mattina in Aula al Senato. Relativamente all’emendamento della Lega, sullo stop di due anni al codice degli appalti, si apprende che il testo prevede la sospensione di alcune parti del codice stesso e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni di merito. Di soddisfazione per l’accordo trovato sul decreto parlano i capigruppo al Senato, Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli: «Dopo esserci confrontati anche con i relatori, domani mattina proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese». «Al contempo – sottolineano i due capigruppo di Lega e M5S – sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull’argomento. In particolare saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato».