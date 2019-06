Incidente per la Cuccarini: inciampa in una buca di Roma e si ferisce. La foto preoccupa i fans

Forse ha voluto evitare che qualcuno pensasse che quei lividi fossero conseguenza di altro. forse ha voluto mostrarsi per tranquillizzare i suoi fans che tutto era a posto, malgrado l’incidente. O forse ha voluto denunciare la pericolosità del manto stradale di Roma dopo che, incappando in una buca, la cantante e conduttrice è rimasta visibilmente ferita e segnata in volto. Quel che è certo è che l’immagine postata sui social da Lorella Cuccarini dopo il brutto incidente che le è accorso ha messo in agitazione i suoi fans…

Brutto incidente per Lorella Cuccarini: e lei posta sui social le foto delle ferite

Il volto pesto e i livido introno a un occhio: questo rivela la foto postata dalla Cuccarini con tanto di eloquente didascalia: «Camminare sul marciapiede e “schiantarsi” al suolo per colpa di una buca»; una cosa che nella capitale amministrata dai cinque stelle è assai probabile che possa accadere. L’importante è che l’incidente, per quanto brutto, costerà all’artista romana solo qualche giorno di lividi e lo spavento già passato, e che, raccontando quanto accaduto prima che le immagini del suo viso segnato e livido potessero dar adito a gossip di qualunque genere, non si possa equivocare o ricamare sull’accaduto… Intanto, mentre affronta la convalescenza, la Cuccarini si prepara all’imminente ritorno in Rai con ben due programmi di punta nella prossima stagione: il primo potrebbe essere La vita in diretta, dove Lorella al fianco di Alberto Matano dovrebbe sostituire Francesca Fialdini e Tiberio Timperi; il secondo format che la vedrebbe coinvolta alla conduzione potrebbe essere infine un altro programma di punta di viale Mazzini, Linea Verde, dove la ballerina e cantante potrebbe andare ad affiancare Federico Quaranta, a partire dal 9 agosto prossimo.