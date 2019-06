Incidente mortale a Milano, ubriaco su un suv investe due motociclisti e li uccide

Incidente mortale a Milano. Due giovani motociclisti, Nicolò Moraschini e Federico Vasile, entrambi 26enni, hanno perso la vita in un incidente avvenuto ieri sera, in tangenziale Nord a Milano. Come ricostruisce il Corriere della Sera, intorno alle 22 un’automobile, una Chevrolet Captiva color grigio, guidata da un 45enne in forte stato di ebbrezza, ha superato un furgone, un Ducato bianco, urtandolo sulla fiancata.

